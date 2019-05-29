"Ролан Гаррос": Цуренко разгромила теннисистку из Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу в первом раунде Открытого чемпионата Франции, информирует УНН со ссылкой на WTA.
Киевлянка имея 27 номер посева обыграла 77 ракетку мира канадку Бушар - 6:2, 6:2. За 66 минут игрового времени Цуренко подала один эйс, реализовала 5 из 9 брейкпойнтив при 2 двойных ошибках.
Кроме того, Цуренко установила равновесие в счете личных встреч с канадской теннисисткой - 2:2.
Отметим, что в следующем круге Цуренко встретится с 76 ракеткой мира сербкой Александрой Крунич, которая на отказе прошла Дарью Гаврилову.
Добавим, призовой фонд почвенного турнира Большого шлема составляет 42,661 млн евро.