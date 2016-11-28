Украинка Д.Михайлова победила на международном легкоатлетическом турнире

Д.Михайлова преодолела дистанцию ​​в 10 км за 1:20,03 ч. У серебряного призера, француженки Аделин Рош, украинка выиграла 1,22 минуты.

Сообщается, что всего полумарафон пробежали 1043 атлета.

Стоит отметить, что в общем зачете нашу соотечественницу опередили лишь 14 мужчин, самым быстрым из которых был француз Жан Дамасен Абарурема (1:10,15 ч).

Напомним, что этой победой Д.Михайлова продолжила серию успешных выступлений ноября. На ее счету уже был личный рекорд в беге на 10 км в Морле и победа на соревнованиях по кроссу в Ренне.

Как сообщал УНН, сборная Украины завоевала пять медалей по борьбе на турнире в Баку.