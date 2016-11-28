Украинка Д.Михайлова победила на международном легкоатлетическом турнире
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинка Дарья Михайлова выиграла международный полумарафон "Semi Marathon International de Fort de France", который проходил на острове Мартиника сообщает УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
Д.Михайлова преодолела дистанцию в 10 км за 1:20,03 ч. У серебряного призера, француженки Аделин Рош, украинка выиграла 1,22 минуты.
Сообщается, что всего полумарафон пробежали 1043 атлета.
Стоит отметить, что в общем зачете нашу соотечественницу опередили лишь 14 мужчин, самым быстрым из которых был француз Жан Дамасен Абарурема (1:10,15 ч).
Напомним, что этой победой Д.Михайлова продолжила серию успешных выступлений ноября. На ее счету уже был личный рекорд в беге на 10 км в Морле и победа на соревнованиях по кроссу в Ренне.
Как сообщал УНН, сборная Украины завоевала пять медалей по борьбе на турнире в Баку.