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Українка Д.Михайлова перемогла на міжнародному легкоатлетичному турнірі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українка Дар’я Михайлова виграла міжнародний півмарафон "Semi Marathon International de Fort de France", який проходив на острові Мартиніка повідомляє УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Українка Д.Михайлова перемогла на міжнародному легкоатлетичному турнірі

Д.Михайлова подолала дистанцію у 10 км за 1:20:03 години. У срібного призера, француженки Аделін Рош, українка виграла 1,22 хвилини.

Повідомляється, що всього півмарафон пробігли 1043 атлети.

Варто відзначити, що у загальному заліку нашу співвітчизницю випередили лише 14 чоловіків, найшвидшим з яких був француз Жан Дамасен Абарурема (1:10,15 год).

Нагадаємо, що цією перемогою Д.Михайлова продовжила серію успішних виступів листопада. На її рахунку вже був особистий рекорд з бігу на 10 км у Морле і перемога на змаганнях з кросу у Ренні.

Як повідомляв УНН, збірна України завоювала п’ять медалей з боротьби на турнірі в Баку.

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