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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинка Адаменко вышла в финал чемпионата Европы по шорт-треку

Киев • УНН

 • 658612 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Шорт-трекистка Ксения Адаменко стала шестой в финале В и заняла итоговое 13-е место на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы-2023, передает УНН.

Украинка Адаменко вышла в финал чемпионата Европы по шорт-треку

Детали

Адаменко стала первой украинской шорт-трекисткой, которая вышла в финалы чемпионата Европы, а ее результат - лучший для Украины в 21-м веке на этой дистанции.

Лучший среди украинских шорт-трекисток результат на чемпионате Европы на дистанции 1500 метров установила Наталья Сверчкова, действующий тренер Ксении Адаменко, которая в 2000 году заняла девятое место.

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