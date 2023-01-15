Украинка Адаменко вышла в финал чемпионата Европы по шорт-треку

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Адаменко стала первой украинской шорт-трекисткой, которая вышла в финалы чемпионата Европы, а ее результат - лучший для Украины в 21-м веке на этой дистанции.

Лучший среди украинских шорт-трекисток результат на чемпионате Европы на дистанции 1500 метров установила Наталья Сверчкова, действующий тренер Ксении Адаменко, которая в 2000 году заняла девятое место.

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