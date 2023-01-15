Украинка Адаменко вышла в финал чемпионата Европы по шорт-треку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Шорт-трекистка Ксения Адаменко стала шестой в финале В и заняла итоговое 13-е место на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы-2023, передает УНН.
Детали
Адаменко стала первой украинской шорт-трекисткой, которая вышла в финалы чемпионата Европы, а ее результат - лучший для Украины в 21-м веке на этой дистанции.
Лучший среди украинских шорт-трекисток результат на чемпионате Европы на дистанции 1500 метров установила Наталья Сверчкова, действующий тренер Ксении Адаменко, которая в 2000 году заняла девятое место.
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