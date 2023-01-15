Українка Адаменко вийшла до фіналу чемпіонату Європи з шорт-треку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Шорт-трекістка Ксенія Адаменко стала шостою у фіналі В та посіла підсумкове 13-те місце на дистанції 1500 метрів на чемпіонаті Європи-2023, передає УНН.
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Адаменко стала першою українською шорт-трекісткою, яка вийшла у фінали чемпіонату Європи, а її результат - найкращий для України у 21-му сторіччі на цій дистанції.
Найкращий серед українських шорт-трекісток результат на чемпіонаті Європи на дистанції 1500 метрів встановила Наталія Сверчкова, чинна тренерка Ксенії Адаменко, яка у 2000 році посіла дев'яте місце.
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