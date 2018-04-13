Украина уменьшат квоту в тяжелой атлетике на Олимпиаду-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сборную Украины по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх в 2020 году (Токио) смогут представлять только четыре спортсмена, информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно правилам, странам, у которых были от 10 до 19 допинговых нарушениях в период с 2008 по 2020 год, среди которых Украина, Молдова, Турция, Болгария, Иран, Индия, будет разрешено отправить в Токио максимально двух мужчин и двух женщин.
Если же у страны было 20 или более допинговых нарушений в этот период, то она сможет отправить на ОИ-2020 только одного человека и одну женщину. Среди таких сборных Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения и Беларусь.
Отмечено, что новая политика была поддержана Международным олимпийским комитетом (МОК) и многими странами.
"Это монументальный шаг вперед для тяжелой атлетики и для спортсменов со всего мира", - прокомментировал правила главный исполнительный директор США по тяжелой атлетике Фил Эндрюс.
Отметим, что в Рио-де-Жанейро-2016 выступили семь украинских тяжелоатлетов, а на трех предыдущих Играх - по девять.
Как сообщал УНН, Украина вошла в топ-15 стран с положительными допинг-пробами.