Україні зменшать квоту у важкій атлетиці на Олімпіаду-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Збірну України з важкої атлетики на літніх Олімпійських іграх в 2020 році (Токіо) зможуть представляти лише чотири спортсмени, інформує УНН з посиланням на агентство Reuters.
Згідно з правилами, країнам, у яких були від 10 до 19 допінгових порушеннях в період з 2008 по 2020 рік, серед яких Україна, Молдова, Туреччина, Болгарія, Іран, Індія, буде дозволено відправити в Токіо максимально двох чоловіків і двох жінок.
Натомість, якщо країна мала 20 або більше допінгових порушень у цей період, то вона зможе відправити на ОІ-2020 тільки одного чоловіка і одну жінку. Серед таких збірних Росія, Казахстан, Азербайджан, Вірменія та Білорусь.
Зазначено, що нова політика була підтримана Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і багатьма країнами.
“Це монументальний крок вперед для важкої атлетики і для спортсменів з усього світу”, — прокоментував правила головний виконавчий директор США з важкої атлетики Філ Ендрюс.
Відзначимо, що в Ріо-де-Жанейро-2016 виступили семеро українських важкоатлетів, а на трьох попередніх Іграх — по дев’ять.
Як повідомляв УНН, Україна увійшла до топ-15 країн з позитивними допінг-пробами.