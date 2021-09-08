Украине поставили лекарства от COVID-19, которые не рекомендованы к использованию в США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Управление по продовольствию и медикаментам США в июне 2021-го приостановило распространение для использования при лечении COVID-19 препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, которые были в большом количестве поставлены в Украину после визита Президента Владимира Зеленского в США, пишет УНН.
Bamlanivimab и Etesevimab - это нейтрализующие моноклональные антитела.
США приостановили использование этих препаратов 25 июня 2021-го. До этого сочетание препаратов было рекомендовано для использования у людей со средней тяжестью течения болезни, у которых был риск ухудшения их состояния.
"В настоящее время не рекомендуется использовать Bamlanivimab и Etesevimab, поскольку в Соединенных Штатах циркулируют варианты (VoC), вызывающие обеспокоенность, которые снижают восприимчивость к обоим агентам", - говорится в рекомендациях по лечению COVID-19, выданных FDA в конце августа этого года.
В то же время FDA пока указывает, что эти препараты возможны к использованию на тех территориях США, где "Гамма" и "Бета"-варианты не превышают 5% от общего уровня циркуляции коронавируса.
Контекст
5 сентября посольство США в Украине сообщило о прибытии в Украину партии медицинских препаратов на общую сумму 20 млн долларов. Груз состоял из 60 тыс. флаконов "инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab". Лекарства должны быть распределены между больницами по всей Украине.