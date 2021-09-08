Україні поставили ліки від COVID-19, які не рекомендовані до використання в США

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Управління з продовольства і медикаментів США у червні 2021 року призупинило розповсюдження для використання при лікуванні COVID-19 препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, які були у великій кількості поставлені в Україну після візиту Президента Володимира Зеленського до США, пише УНН.

Bamlanivimab та Etesevimab — це нейтралізуючі моноклональні антитіла.

США призупинили використання цих препаратів 25 червня 2021 року. До того поєднання препаратів було рекомендоване для використання у людей з середньою тяжкістю перебігу хвороби, у яких був ризик погіршення їхнього стану.

“В даний час не рекомендовано використовувати Bamlanivimab та Etesevimab, оскільки у Сполучених Штатах циркулюють варіанти (VoC), що викликають стурбованість, які знижують сприйнятливість до обох агентів”, — йдеться в рекомендаціях з лікування COVID-19, виданих FDA наприкінці серпня цього року.

Водночас FDA наразі вказує, що ці препарати можливі до використання на тих територіях США де "Гамма" та "Бета"-варіанти не перевищують 5% від загального рівня циркуляції коронавірусу.

Контекст

5 вересня посольство США в Україні повідомило про прибуття в Україну партії медичних препаратів на загальну суму 20 млн доларів. Вантаж складався з 60 тисяч флаконів “інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab”. Ліки мають бути розподілені між лікарнями по всій Україні.

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