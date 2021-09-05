США доставили до України гуманітарний вантаж ліків від COVID-19 на 20 млн доларів

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“За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США.

Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються против COVID-19", - мовиться у дописі.

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У посольстві повідомили, що загальна вартість вантажу сягає 20 млн долларів США.

Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.

“Вантаж у вигляді 60 тис флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подякую „Благодійному фонду Євгена Пивоварова“, який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України”, — написали у посольстві.

Нагадаємо

Під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів стало відомо, що США нададуть Україні понад 3 млрд дол. після підписання меморандуму про взаєморозуміння.