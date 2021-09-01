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США виділять Україні понад 3 мільярди допомоги: частина піде на Javelin

Київ • УНН

 • 33733 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. США нададуть Україні понад 3 млрд дол. після підписання меморандуму про взаєморозуміння. Про це заявив представник Білого дому на брифінгу у вівторок напередодні зустрічі президентів України Володимира Зеленського і США Джо Байдена, повідомляє УНН.

Цитата:

“З економічної точки зору, ми скористаємося цим візитом (Зеленського в Білий дім — ред.), щоб поглибити наше і без того міцне економічне партнерство. Наші країни фіналізують меморандум про взаєморозуміння щодо комерційної співпраці, а Експортно-імпортний банк (Ex-Im Bank) і Міністерство економіки України підпишуть меморандум про взаєморозуміння (документ вже підписали - ред.) з початковою сумою підтримки Ексімбанку обсягом 3 мільярдів доларів”, - заявив представник Білого дому.

Деталі

Також в адміністрації Байдена заявили, що на зустрічі будуть обговорювати способи, за допомогою яких США можуть продовжувати надавати Україні допомогу в області безпеки.

“Минулої п’ятниці ми надіслали до Конгресу повідомлення, у якому йшлося, що США збираються надати Україні новий пакет допомоги в області безпеки на суму 60 мільйонів доларів. Це буде включати в себе додаткові протитанкові системи Javelin й інші захисні летальні і нелетальної можливості”, - заявили в адміністрації.

США також планують продовжувати допомогу Україні в боротьбі з COVID-19. Вашингтон вже надав допомогу країні на суму 55 мільйонів доларів і передав Києву майже 2,2 мільйона доз вакцини від коронавірусу, повідомили на брифінгу.

“Ми маємо намір продовжити надання допомоги Україні, включаючи підтримку в питанні зберігання холодового ланцюга та додаткову допомогу в зв’язку з COVID обсягом 12,8 мільйона доларів”, — заявили в Білому домі.

Говорячи про гуманітарну допомогу українцям, які страждають від агресії Росії на сході країни, у Вашингтоні оголосили, що в цьому році уряд США надасть додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Додамо

Зараз Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах.

Сьогодні, 1 вересня, відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави і президента США Джо Байдена.

Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидія російської агресії, енергетичну безпеку, військова співпраця України і США і “Північний потік-2”.

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