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Україна отримала ще 188 тис. доз вакцини Pfizer

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Україна отримала ще 188 370 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech, безплатно наданих урядом США через ініціативу COVAX, повідомляє УНН з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"Україна отримала ще 188 370 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Цю партію вакцини разом із розчинником для її розведення надав уряд США через ініціативу COVAX із забезпечення справедливого та рівного доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн світу", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Доставку препарату організував Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), зберігання й логістику із дотриманням відповідного холодового ланцюга забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Поставки в межах COVAX, як зазначають у МОЗ, продовжаться.

"До кінця 2021 року, як очікується, Україна має отримати достатню кількість вакцини у межах ініціативи, щоб захистити до 20% населення від COVID-19", - додали у міністерстві.

Коментар посольства США

Як відзначають в американській дипломатичній місії у Києві, після прибуття в липні 2021 року вакцини Moderna, які були передані Сполученими Штатами Україні, ця партія збільшує загальну кількість доз вакцини від COVID-19, які США надали Україні на сьогодні, до 2,2 мільйонів доз.

"Очікується, що в найближчі тижні та місяці в рамках глобальних зобов’язань США, в Україну надійде більше партій вакцин, отже Україна стає краще підготовленою до боротьби з пандемією", - зауважили у посольстві.

За останній рік уряд США, як вказано, надав понад 55 мільйонів доларів на допомогу Україні у боротьбі з коронавірусом. 

Доповнення

Раніше, у липні, ЮНІСЕФ доставив 2 000 040 доз вакцини Moderna від COVID-19, наданих урядом США через COVAX. Загалом, наразі Україна отримала 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) у межах цієї ініціативи.

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