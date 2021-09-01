США выделят Украине более 3 миллиардов помощи: часть пойдет на Javelin
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. США предоставят Украине более 3 млрд долл. после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом заявил представитель Белого дома на брифинге во вторник накануне встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, сообщает УНН.
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“С экономической точки зрения, мы воспользуемся этим визитом (Зеленского в Белый дом — ред.), чтобы углубить наше и без того прочное экономическое партнерство. Наши страны финализируют меморандум о взаимопонимании по коммерческому сотрудничеству, а Экспортно-импортный банк (Ex-Im Bank) и Министерство экономики Украины подпишут меморандум о взаимопонимании (документ уже подписали — ред.) с начальной суммой поддержки Эксимбанка в размере 3 миллиардов долларов”, — заявил представитель Белого дома.
Детали
Также в администрации Байдена заявили, что на встрече будут обсуждать способы, с помощью которых США могут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности.
“В прошлую пятницу мы направили в Конгресс уведомление, в котором говорилось, что США собираются предоставить Украине новый пакет помощи в области безопасности на сумму 60 миллионов долларов. Это будет включать в себя дополнительные противотанковые системы Javelin и другие защитные летальные и нелетальные возможности”, — заявили в администрации.
США также планируют продолжать помощь Украине в борьбе с COVID-19. Вашингтон уже оказал помощь стране на сумму 55 млн долларов и передал Киеву почти 2,2 миллиона доз вакцины от коронавируса, сообщили на брифинге.
“Мы намерены продолжить оказание помощи Украине, включая поддержку в вопросе хранения холодовой цепи и дополнительную помощь в связи с COVID в размере 12,8 миллиона долларов”, — заявили в Белом доме.
Говоря о гуманитарной помощи украинцам, которые страдают от агрессии России на востоке страны, в Вашингтоне объявили, что в этом году правительство США предоставит дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи.
Добавим
Сейчас Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах.
Сегодня, 1 сентября, состоится первая официальная встреча Главы государства и президента США Джо Байдена.
Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и “Северный поток-2”.