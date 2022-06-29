Украине передадут еще шесть САУ Panzerhaubitze от Германии и Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Германия и Нидерланды передадут Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Об этом со ссылкой на слова министра обороны Германии Кристине Ламбрехт пишет DW, передает УНН.
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“В Германии мы решили, что можем отдать Украине еще три Panzerhaubitze2000. Вместе с Нидерландами это будет шесть”, — сказала Ламбрехт.
В то же время она подчеркнула, что теперь Германия исчерпала свой ресурс свободных САУ этого типа и больше не может передавать их Украине, не снижая собственной обороноспособности.
“Таким образом я пришла к абсолютному пределу того, что является ответственным. Но это ответственно, потому что Украину сейчас нужно поддержать”, — отметила она.
Напомним
ВСУ уже используют 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 производства Германии на фронте против российских оккупантов.