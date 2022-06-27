Німецькі артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 вже працюють на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. ЗСУ вже використовують 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 виробництва Німеччини на фронті проти російських окупантів. Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 виробництва Німеччини вже працюють на фронті. САУ показали себе в бойовій роботі надійними, швидкострільними та точними — така ціль, як одиночна броньована машина або гармата уражається без пристрілки з першого пострілу (перевірено на практиці)”, — йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, артилеристи задоволені наскільки швидко та якісно гармата робить прив’язку та наводиться на ціль.
“Практично від отримання команди на ведення вогню, відпрацювання по цілі та відходу з вогневої позиції за часом займає 2-5 хвилин, що зменшує шанси ворога на успішну контрбатарейну боротьбу”, — додає Угруповання ОС.
Нагадаємо
Київ знову закупив зброю у Німеччині за власною ініціативою. Як повідомляє Welt am Sonntag з посиланням на джерела в українських урядових колах, Київ закупив 2900 протитанкових ракетних комплексів типу RGW 90 Matador безпосередньо у промислової компанії за власний кошт.