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ЗМІ: Україна сама закупила 2900 німецьких протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador

ЗМІ: Україна сама закупила 2900 німецьких протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador

Київ • УНН

 • 192572 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Київ знову закупив зброю у Німеччині за власною ініціативою. Як повідомляє Welt am Sonntag з посиланням на джерела в українських урядових колах, Київ закупив 2900 протитанкових ракетних комплексів типу RGW 90 Matador безпосередньо у промислової компанії за власний кошт, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, у березні Київ вже замовив 5100 одиниць цієї зброї у німецького виробника зброї Dynamit Nobel Defence (DND) власним коштом. Таким чином, загальна кількість поставленої зброї Matador досягла 8000 одиниць.

Як повідомляється, останнє замовлення розміщено двома траншами, спочатку було поставлено 2300 систем, потім ще 576 одиниць.

За інформацією джерел, зброя вже доставлена ​​до України.

З новим замовленням України кількість легких озброєнь, закуплених самою країною, перевищує кількість, яку поставив уряд Німеччини, зазначає видання. За даними джерел, Україна сплатила загальні витрати у розмірі 40 мільйонів євро із власного державного бюджету.

Раніше

Як писав УНН, міноборони ФРН оголосило раніше, що Німеччина та Нідерланди передадуть Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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