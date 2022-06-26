СМИ: Украина сама закупила 2900 немецких противотанковых ракетных комплексов RGW 90 Matador
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Киев снова закупил оружие в Германии по собственной инициативе. Как сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах, Киев закупил 2900 противотанковых ракетных комплексов типа RGW 90 Matador непосредственно у промышленной компании на собственные деньги, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, в марте Киев уже заказал 5100 единиц этого оружия у немецкого производителя оружия Dynamit Nobel Defence (DND) за свой счет. Таким образом, общее количество поставленного оружия Matador достигло 8000 единиц.
Как сообщается, последний заказ был размещен двумя траншами, сначала было поставлено 2300 систем, затем еще 576 единиц.
По информации источников, оружие уже доставлено в Украину.
С новым заказом Украины количество легких вооружений, закупленных самой страной, превышает количество, поставленное правительством Германии, отмечает издание. По данным источников, Украина оплатила общие расходы в размере 40 миллионов евро из собственного государственного бюджета.
Ранее
Как писал УНН, минобороны ФРГ объявило ранее, что Германия и Нидерланды передадут Украине 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.