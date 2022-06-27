Немецкие артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 уже работают на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. ВСУ уже используют 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 года производства Германии на фронте против российских оккупантов. Об этом сообщила Группировка Объединенных сил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата
“Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 г. производства Германии уже работают на фронте. САУ показали себя в боевой работе надежными, быстрострельными и точными — такая цель, как одиночная бронированная машина или пушка поражается без пристрелки из первого выстрела (проверено на практике)”, — говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, артиллеристы довольны насколько быстро и качественно пушка делает привязку и наводится на цель.
“Практически от получения команды на ведение огня, отработки по цели и ухода из огневой позиции по времени занимает 2-5 минут, что уменьшает шансы врага на успешную контрбатарейную борьбу”, — добавляет группировка ОС.
Напомним
Киев снова закупил оружие у Германии по собственной инициативе. Как сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах, Киев закупил 2900 противотанковых ракетных комплексов типа RGW 90 Matador непосредственно у промышленной компании за свой счет.