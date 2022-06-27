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Немецкие артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 уже работают на фронте

Киев • УНН

 • 113428 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. ВСУ уже используют 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 года производства Германии на фронте против российских оккупантов. Об этом сообщила Группировка Объединенных сил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 г. производства Германии уже работают на фронте. САУ показали себя в боевой работе надежными, быстрострельными и точными — такая цель, как одиночная бронированная машина или пушка поражается без пристрелки из первого выстрела (проверено на практике)”, — говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, артиллеристы довольны насколько быстро и качественно пушка делает привязку и наводится на цель.

“Практически от получения команды на ведение огня, отработки по цели и ухода из огневой позиции по времени занимает 2-5 минут, что уменьшает шансы врага на успешную контрбатарейную борьбу”, — добавляет группировка ОС.

Напомним 

Киев снова закупил оружие у Германии по собственной инициативе. Как сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах, Киев закупил 2900 противотанковых ракетных комплексов типа RGW 90 Matador непосредственно у промышленной компании за свой счет.

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