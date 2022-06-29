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Україні передадуть ще шість САУ Panzerhaubitze від Німеччини та Нідерландів

Україні передадуть ще шість САУ Panzerhaubitze від Німеччини та Нідерландів

Київ • УНН

 • 102133 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Німеччина та Нідерланди передадуть для України ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Про це із посиланням на слова міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт пише DW, передає УНН.

Цитата

“У Німеччині ми вирішили, що можемо віддати Україні ще три Panzerhaubitze2000. Разом із Нідерландами це буде шість”, — сказала Ламбрехт.

Водночас вона наголосила, що тепер Німеччина вичерпала свій ресурс вільних САУ цього типу й більше не має змоги передавати їх Україні, не знижуючи власної обороноздатності.

“Таким чином я дійшла абсолютної межі того, що є відповідальним. Але це відповідально, бо Україну зараз треба підтримати”, — зазначила вона.

Нагадаємо

ЗСУ вже використовують 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 виробництва Німеччини на фронті проти російських окупантів.

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