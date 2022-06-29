Україні передадуть ще шість САУ Panzerhaubitze від Німеччини та Нідерландів

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“У Німеччині ми вирішили, що можемо віддати Україні ще три Panzerhaubitze2000. Разом із Нідерландами це буде шість”, — сказала Ламбрехт.

Водночас вона наголосила, що тепер Німеччина вичерпала свій ресурс вільних САУ цього типу й більше не має змоги передавати їх Україні, не знижуючи власної обороноздатності.

“Таким чином я дійшла абсолютної межі того, що є відповідальним. Але це відповідально, бо Україну зараз треба підтримати”, — зазначила вона.

Нагадаємо

ЗСУ вже використовують 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 виробництва Німеччини на фронті проти російських окупантів.