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Украина на саммите в Брюсселе должна поднимать вопрос финансовой помощи, а не безвиза - эксперт

Киев • УНН

 • 13024 просмотра

По мнению эксперта, на саммите в Брюсселе для Украины более важным является вопрос финансовой помощи, чем визовой либерализации.

Украина на саммите в Брюсселе должна поднимать вопрос финансовой помощи, а не безвиза - эксперт

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Чтобы достичь поставленных результатов, представителям Украины на саммите, который состоится завтра в Брюсселе, нужно правильно расставить приоритеты. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

"От Украины сейчас зависит не так много. Наша позиция сводится к тому, чтобы просить помощи. Но с другой стороны от нас зависит то, как мы расставим приоритеты. Если мы снова будем ставить в приоритет безвиз, то нам меньше удастся достичь, чем когда бы мы ставили основным вопросом помощь в реформировании государственных структур, например", - сказал он.

По мнению Н.Капитоненко, во время саммита Украина-ЕС до точных дат утверждения безвизового режима дело не дойдет, потому что внутри Европейского союза не выработаны механизмы приостановления безвиза. Этот процесс начался лишь на прошлой неделе.

"К тому моменту, пока этот процесс не завершится, безвизового режима мы не получим. А когда это произойдет, не знают даже в Европейском союзе. Поэтому, конечно, никакой конкретной даты", - подчеркнул эксперт.

По его словам, чрезмерное внимание к вопросу визовой либерализации, который, кстати, принят Европейским советом одним из первых на повестке дня, обусловлено ​​прежде всего отсутствием достижений в других вопросах.

"Фактически вся наша евроинтеграция свелась к режиму визовой либерализации, что не очень хорошо", - отметил политолог.

Как сообщила пресс-служба Европейского совета, на саммите может быть утверждена финансовая помощь Украине от ЕС, в частности 15 млн евро на поддержку программы по борьбе с коррупцией и 104 млн евро для реформы государственного управления.

Н.Капитоненко отметил, что финансовая помощь для нас важнее, чем визовая либерализация, ведь реформа госслужбы является ключевой, от которой зависит способность создавать эффективные государственные институты.

"Наша задача требовать как можно больше денег и представить нормальные механизмы их использования", - сказал специалист.

Также он прокомментировал недавнее заявление президента Европейского совета Дональда Туска о сотрудничестве с правительством Нидерландов для решения проблемы по ратификации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина.

"К сожалению, позиции Туска, как и любых европейских бюрократов, недостаточно. В том, что касается Украины, происходит борьба между Брюсселем и национальными столицами. Желание европейской бюрократии понятно: они хотят сохранить доверие к ЕС как организации. Чиновники из Брюсселя заинтересованы, чтобы ЕС выполнил свои обязанности по отношению к Украине. Но в национальных столицах руководство по-другому понимает ситуацию. Им не так важно сохранить репутацию Еврокомиссии в Брюсселе, как защитить собственные интересы, в частности интересы собственных избирателей. Для них предоставление безвиза Украине - это не столько выполнение каких-либо обязательств, которые брал на себя ЕС, сколько возможные новые проблемы.

Напомним, что кроме визовой либерализации, на 18-м саммите Украина-ЕС будут подняты вопросы выполнения минских соглашений, состояния осуществления реформ и антикоррупционных мер в Украине.

Также, как сообщал УНН, Украина завтра планирует подписать меморандум с ЕС о взаимодействии в энергосфере.

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