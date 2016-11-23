Україна на саміті у Брюсселі має порушувати питання фінансової допомоги, а не безвізу – експерт

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Щоб досягти поставлених результатів, представникам України на саміті, що відбудеться завтра в Брюсселі, потрібно правильно розставити пріоритети. Про це у коментарі УНН розповів директор Центру досліджень міжнародних відносин Микола Капітоненко.

“Від України зараз залежить не так багато. Наша позиція зводиться до того, щоб просити допомоги. Але з іншого боку від нас залежить те, як ми розставимо пріоритети. Якщо ми знову ставитимемо в пріоритеті безвіз, то нам менше вдасться досягти, ніж коли б ми ставили основним питанням допомогу у реформуванні державних структур, наприклад”, — сказав він.

На думку М.Капітоненка, під час саміту Україна-ЄС до точних дат затвердження безвізового режиму справа не дійде, тому що всередині Європейського союзу не вироблені механізми призупинення безвізу. Цей процес розпочався лише минулого тижня.

“До того моменту, поки цей процес не завершиться, безвізового режиму ми не отримаємо. А коли це станеться, не знають навіть в Європейському союзі. Тому, звичайно, жодної конкретної дати”, — підкреслив експерт.

За його словами, надмірна увага до питання візової лібералізації, яке, до речі, винесено Європейською радою одним із перших на порядок денний, зумовлена насамперед браком досягнень в інших питаннях.

“Фактично вся наша євроінтеграція звелася до режиму візової лібералізації, що не дуже добре”, — зауважив політолог.

Як повідомила прес-служба Європейської ради, на саміті може бути затверджена фінансова допомога Україні від ЄС, зокрема 15 млн євро на підтримку програми боротьби з корупцією і 104 млн євро для реформи державного управління.

М.Капітоненко зазначив, що фінансова допомога для нас важливіша, ніж візова лібералізація, адже реформа держслужби є ключовою, від якої залежить здатність створювати ефективні державні інститути.

“Наше завдання вимагати якомога більше грошей і представити нормальні механізми їх використання”, — сказав фахівець.

Також він прокоментував недавню заяву президента Європейської ради Дональда Туска щодо співпраці з урядом Нідерландів для вирішення проблеми щодо ратифікації Угоди про асоціацію ЄС-Україна.

"На жаль, позиції Туска, як і будь-яких європейських бюрократів, недостатньо. У тому, що стосується України, відбувається боротьба між Брюсселем і національними столицями. Бажання європейської бюрократії зрозуміле: вони хочуть зберегти довіру до ЄС як організації. Чиновники з Брюсселя зацікавлені, щоб ЄС виконав свої обов’язки стосовно України. Але в національних столицях керівництво по-іншому розуміє ситуацію. Їм не так важливо зберегти репутацію Єврокомісії в Брюсселі, як захистити власні інтереси, зокрема інтереси власних виборців. Для них надання безвізу в Україні — це не стільки виконання якихось зобов’язань, які брав на себе ЄС, скільки можливі нові проблеми.

Нагадаємо, що окрім візової лібералізації, на 18-му саміті Україна-ЄС будуть порушенні питання виконання мінських угод, стан провадження реформ і антикорупційних заходів в Україні.

Також, як повідомляв УНН, Україна завтра планує підписати меморандум з ЄС про взаємодію в енергосфері.