Украине могут направить более 3 млрд долл. из "афганского" фонда НАТО - Politico

Детали

"По словам пяти западных официальных лиц, знакомых с этим вопросом, страны НАТО рассматривают возможность использования оставшихся средств из денежного банка, ранее использовавшегося для поддержки афганских сил безопасности, для оказания поддержки Украине в ближайшие недели", - пишет издание.

Деньги из Целевого фонда Афганской национальной армии использовались для оснащения и обучения войск. "Киев обратился к странам НАТО с просьбой рассмотреть вопрос о перераспределении части с 3,4 миллиарда долларов в поддержку их усилий в борьбе с россией, заявили два западных чиновника", - отмечает издание.

Стремление к перераспределению денег из "афганского" фонда, как сообщается, "в основном не вызывает разногласий внутри Альянса, но происходит в то время, когда отдельные страны сталкиваются дома с растущим напряжением по поводу того, какой объем финансирования предоставить Украине , особенно в связи с тем, что высокая инфляция и рост цен на энергоносители, особенно в Европе, вызывают опасения по поводу надвигающейся рецессии".

"Деньги из афганского фонда могли бы стать временной мерой — по крайней мере в краткосрочной перспективе. Это также могло бы помочь ослабить напряженность внутри Альянса в решающий момент войны, когда единство НАТО имеет ключевое значение", - пишет издание.

Как указано, представители НАТО обсуждали возможность использования "афганских" средств для Украины более месяца, в том числе во время встречи в Брюсселе в октябре, о чем сообщил один из западных официальных лиц. "Фонд был заморожен, и Альянс работал над созданием механизма для передачи денег назад отдельным странам или их перемещения в другое место, но каждая страна-донор сама решает, как использовать деньги. Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех этих средств для Украины" , – говорится в статье.

Дополнение

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса продолжать оказывать поддержку Украине.