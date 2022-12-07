Україні можуть спрямувати понад 3 млрд дол. із "афганського" фонду НАТО - Politico

Деталі

"За словами п'яти західних офіційних осіб, знайомих з цим питанням, країни НАТО розглядають можливість використання коштів, що залишилися, з грошового банку, який раніше використовувався для підтримки афганських сил безпеки, для надання підтримки Україні найближчими тижнями", - пише видання.

Гроші з Цільового фонду Афганської національної армії використовувалися для оснащення та навчання військ. "Київ звернувся до країн НАТО з проханням розглянути питання про перерозподіл частини з 3,4 мільярда доларів на підтримку їхніх зусиль у боротьбі з росією, заявили два західні чиновники", - відзначає видання.

Прагнення перерозподілу грошей з "афганського" фонду, як повідомляється, "в основному не викликає розбіжностей всередині Альянсу, але відбувається у той час, коли окремі країни стикаються вдома з напругою, що зростає, з приводу того, який обсяг фінансування надати Україні, особливо у зв'язку з тим, що висока інфляція і зростання цін на енергоносії, особливо в Європі, викликають побоювання з приводу насування рецесії".

"Гроші з афганського фонду могли б стати тимчасовим заходом — принаймні у короткостроковій перспективі. Це також могло б допомогти послабити напруженість всередині альянсу у вирішальний момент війни, коли єдність НАТО має ключове значення", - пише видання.

Як вказано, представники НАТО обговорювали можливість використання "афганських" коштів для України більше місяця, у тому числі під час зустрічі у Брюсселі у жовтні, про що зазначав один із західних офіційних осіб. "Фонд був заморожений, і Альянс працював над створенням механізму для передачі грошей назад окремим країнам або їхнього переміщення в інше місце, але кожна країна-донор сама вирішує, як використовувати гроші. Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини чи всіх цих коштів для України", - йдеться у статті.

Доповнення

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу продовжувати надавати підтримку Україні.