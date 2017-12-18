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Украина должна рефинансировать более 20 млрд долларов долгов

Украина должна рефинансировать более 20 млрд долларов долгов

Киев  •  УНН

 • 16927 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В 2018 - 2020 годах Украина имеет рефинансировать более 20 млрд долларов валютных долгов. Об этом сообщил во время пресс-брифинга директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает УНН.

"Украина имеет рефинансировать более 20 млрд долларов валютных долгов в 2018, 2019 и 2020 годах", - сообщил он.

Как уточнил Ваврищук, без сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, новые ресурсы придется привлекать за высокими процентными ставками. Инвесторы будут учитывать тот факт, что Украина не смогла возобновить сотрудничество с МВФ.

По словам директора департамента финансовой стабильности НБУ, регулятор рассчитал на переговоры, о запуске новой программы сотрудничества с МВФ.

Напомним, в МВФ разглядели риски в бюджете Украины на 2018 год.

"Украина должна рефинансировать более 20 млрд долларов валютных долгов в 2018, 2019 и 2020 годах", - сообщил он.

Как уточнил Ваврищук, без сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, новые ресурсы придется привлекать за высокими процентными ставками. Инвесторы будут учитывать тот факт, что Украина не смогла возобновить сотрудничество с МВФ.

По словам директора департамента финансовой стабильности НБУ, регулятор рассчитывал на переговоры, о запуске новой программы сотрудничества с МВФ.

Напомним, в МВФ разглядели риски в бюджете Украины на 2018 год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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