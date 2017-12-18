Україні має рефінансувати понад 20 млрд доларів боргів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У 2018 – 2020 роках Україна має рефінансувати понад 20 млрд доларів валютних боргів. Про це повідомив під час прес-брифінгу директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, передає УНН.
“Україна має рефінансувати понад 20 млрд доларів валютних боргів у 2018, 2019 і 2020 роках”, — повідомив він.
Як уточнив Ваврищук, без співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, нові ресурси доведеться залучати за високими процентними ставками. Інвестори будуть враховувати той факт, що Україна не змогла відновити співпрацю з МВФ.
За словами директора департаменту фінансової стабільності НБУ, регулятор розрахував на переговори, щодо запуску нової програми співпраці з МВФ.
Нагадаємо, у МВФ розгледіли ризики у бюджеті України на 2018 рік.