Украинец забил победный гол в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинский нападающий Роман Яремчук помог “Гента” одержать победу в чемпионате Бельгии над “Остенде”, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Форвард сборной Украины на старте сезона продолжил демонстрировать голевую форму. Наш соотечественник снова отметился голом за бельгийский “Гент”.
Наставник “Буйволов” Йессо Торуп выпустил в основном составе своей команды на поединок с “Остенде” двух украинских легионеров — Яремчука и Игоря Пластуна. Роман Безус остался в запасе. В самом начале второй половины игры Яремчук вывел “Гент” вперед. После розыгрыша углового мяч оказался в центре штрафной соперника, и здесь Роман оказался расторопнее всех. Это уже шестой гол украинца в нынешнем сезоне.
А на 63-й минуте поединка к двух украинцам на поле присоединился третий — Роман Безус, вышедший на замену. Результативными действиями до конца встречи, впрочем, он не отметился. А на 82-й минуте наставник хозяев заменил Яремчука.
Сам матч завершился со счетом 2: 0 в пользу “Гента”.
Добавим, сейчас с семью очками команда занимает пятое место в турнирной таблице бельгийского первенства.