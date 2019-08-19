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Українець забив переможний гол в чемпіонаті Бельгії

Українець забив переможний гол в чемпіонаті Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Український нападник Роман Яремчук допоміг “Генту” здобути перемогу в чемпіонаті Бельгії над “Остенде”, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Форвард збірної України на старті сезону продовжив демонструвати гольову форму. Наш співвітчизник знову відзначився голом за бельгійський “Гент”.

Наставник “Буйволів” Йесс Торуп випустив в основному складі своєї команди на поєдинок з “Остенде” двох українських легіонерів — Яремчука та Ігоря Пластуна. Роман Безус залишився в запасі. На самому початку другої половини гри Яремчук вивів “Гент” уперед. Після розіграшу кутового м’яч опинився в центрі штрафного майданчика суперника, і тут Роман виявився спритнішим за всіх. Це вже шостий гол українця в нинішньому сезоні.

А на 63-й хвилині поєдинку до двох українців на полі приєднався третій — Роман Безус, що вийшов на заміну. Результативними діями до кінця зустрічі, утім, він не відзначився. А на 82-й хвилині наставник господарів замінив Яремчука.

Сам матч завершився із рахунком 2:0 на користь “Гента”.

Додамо, наразі із сімома очками команда посідає п’яте місце в турнірній таблиці бельгійської першості.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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