Українець забив переможний гол в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Український нападник Роман Яремчук допоміг “Генту” здобути перемогу в чемпіонаті Бельгії над “Остенде”, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Форвард збірної України на старті сезону продовжив демонструвати гольову форму. Наш співвітчизник знову відзначився голом за бельгійський “Гент”.
Наставник “Буйволів” Йесс Торуп випустив в основному складі своєї команди на поєдинок з “Остенде” двох українських легіонерів — Яремчука та Ігоря Пластуна. Роман Безус залишився в запасі. На самому початку другої половини гри Яремчук вивів “Гент” уперед. Після розіграшу кутового м’яч опинився в центрі штрафного майданчика суперника, і тут Роман виявився спритнішим за всіх. Це вже шостий гол українця в нинішньому сезоні.
А на 63-й хвилині поєдинку до двох українців на полі приєднався третій — Роман Безус, що вийшов на заміну. Результативними діями до кінця зустрічі, утім, він не відзначився. А на 82-й хвилині наставник господарів замінив Яремчука.
Сам матч завершився із рахунком 2:0 на користь “Гента”.
Додамо, наразі із сімома очками команда посідає п’яте місце в турнірній таблиці бельгійської першості.