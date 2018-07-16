Украинец победил на этапе Кубка мира по скалолазанию

Победу в дисциплине "скорость" праздновал наш соотечественник Даниил Болдырев. В финале соперником украинца стал российский скалолаз Дмитрий Тимофеев, который отстал на финише почти на секунду.

Победный результат Болдырева равный 6,08 секунды.

Напомним, что в начале июля в этой же дисциплине Болдырев замкнул тройку лидеров на швейцарском этапе Кубка мира.