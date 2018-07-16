Украинец победил на этапе Кубка мира по скалолазанию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Во французском городе Шамони завершился очередной этап Кубка мира по скалолазанию, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Победу в дисциплине "скорость" праздновал наш соотечественник Даниил Болдырев. В финале соперником украинца стал российский скалолаз Дмитрий Тимофеев, который отстал на финише почти на секунду.
Победный результат Болдырева равный 6,08 секунды.
Напомним, что в начале июля в этой же дисциплине Болдырев замкнул тройку лидеров на швейцарском этапе Кубка мира.