Українець тріумфував на етапі Кубку світу зі скелелазіння

Перемогу у дисципліні "швидкість" святкував наш співвітчизник Даніїл Болдирев. У фіналі суперником українця став російський скелелаз Дмитро Тимофєєв, який відстав на фініші майже на секунду.

Переможний результат Болдирева рівний 6,08 секундам.

Нагадаємо, що на початку липня у цій же дисципліні Болдирев замкнув трійку лідерів на швейцарському етапі Кубка світу.