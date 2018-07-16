Українець тріумфував на етапі Кубку світу зі скелелазіння

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КИЇВ. 16 липня. УНН. У французькому місті Шамоні завершився черговий етап Кубка світу зі скелелазіння, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Перемогу у дисципліні "швидкість" святкував наш співвітчизник Даніїл Болдирев. У фіналі суперником українця став російський скелелаз Дмитро Тимофєєв, який відстав на фініші майже на секунду.

Переможний результат Болдирева рівний 6,08 секундам.

Нагадаємо, що на початку липня у цій же дисципліні Болдирев замкнув трійку лідерів на швейцарському етапі Кубка світу.

Українські Національні Новини

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