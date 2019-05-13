Украинец стал призером этапа первой в истории Лиги чемпионов по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Ведущий пловец из Украины Андрей Говоров завоевал серебряную награду второго этапа плавательной серии “Champions Swim Series” в Будапеште (Венгрия), сообщает УНН со ссылкой на сайт “FINA”.
Говоров занял второе место на 50-метровке баттерфляем. Его призовой время составил 22,87 секунды.
Победа и с тем золотая награда в этом виде досталась бразильцу Никласу Сантош (22,60 с), “бронза” в активе американца Майкла Эндрю (23,19 с).
Отметим, что венгерский этап серии “Champions Swim Series” длится всего два дня — 11 и 12 мая.
Напомним, что на первом этапе Говоров также становился призером “Champions Swim Series”.