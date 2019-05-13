Українець став призером етапу першої в історії Ліги чемпіонів з плавання

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Провідний плавець з України Андрій Говоров виборов срібну нагороду другого етапу плавальної серії “Champions Swim Series” в Будапешті (Угорщина), повідомляє УНН з посиланням на сайт “FINA”.

Говоров посів друге місце на 50-метрівці батерфляєм. Його призовий час склав 22,87 секунди.

Перемога і з тим золота нагорода у цьому виді дісталася бразильцю Нікласу Сантошу (22,60 с), “бронза” в активі американця Майкла Ендрю (23,19 с).

Зазначимо, що угорський етап серії “Champions Swim Series” триває лише два дні — 11 та 12 травня.

Нагадаємо, що на першому етапі Говоров також ставав призером “Champions Swim Series”.

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