Українець став призером етапу першої в історії Ліги чемпіонів з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Провідний плавець з України Андрій Говоров виборов срібну нагороду другого етапу плавальної серії “Champions Swim Series” в Будапешті (Угорщина), повідомляє УНН з посиланням на сайт “FINA”.
Говоров посів друге місце на 50-метрівці батерфляєм. Його призовий час склав 22,87 секунди.
Перемога і з тим золота нагорода у цьому виді дісталася бразильцю Нікласу Сантошу (22,60 с), “бронза” в активі американця Майкла Ендрю (23,19 с).
Зазначимо, що угорський етап серії “Champions Swim Series” триває лише два дні — 11 та 12 травня.
Нагадаємо, що на першому етапі Говоров також ставав призером “Champions Swim Series”.