Українець виборов медаль першої в історії Ліги чемпіонів з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Два представники українського плавання взяли участь в змаганнях "Champions Swim Series 2019" у місті Гуанчжоу (Китай), які стали першим етапом новоствореної Ліги чемпіонів даного виду спорту, повідомляє УНН з посиланням на "FINA".
Наш Андрій Говоров посів третій рядок на дистанції 50 метрів батерфляєм. Його результат 23,28 с приніс йому "бронзу". Лише 1-ї сотої не вистачило Говорову аби зачепитися за срібну медаль, яка дісталася Майклу Ендрю із США. На першому рядку бразилець Ніколас Сантос (23,01 с).
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Натомість наш Михайло Ромачук фінішував за крок до призів. Четверте місце з часом 3:48,55 хв у нього на дистанції 400 метрів вільним стилем. Кращим у цій дисципліні став китаєць Сунь Ян (3:42,75).
Зауважимо, що другий етап ЛЧ пройде 11-12 травня в Будапешті, третій в Індіанаполісі (31 травня, 1 червня).
Нагадаємо, український плавець встановив рекорд на міжнародному турнірі.