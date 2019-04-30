Украинец завоевал медаль первой в истории Лиги чемпионов по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Два представителя украинского плавания приняли участие в соревнованиях "Champions Swim Series 2019" в городе Гуанчжоу (Китай), которые стали первым этапом новой Лиги чемпионов данного вида спорта, сообщает УНН со ссылкой на "FINA".
Наш Андрей Говоров занял третью строчку на дистанции 50 метров баттерфляем. Его результат 23,28 с принес ему "бронзу". Только 1-й сотой не хватило Говорову чтобы зацепиться за серебряную медаль, которая досталась Майклу Эндрю из США. На первой строке бразилец Николас Сантос (23,01 с).
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Зато наш Михаил Ромачук финишировал в шаге от призов. Четвертое место со временем 3:48,55 мин у него на дистанции 400 метров вольным стилем. Лучшим в этой дисциплине стал китаец Сунь Ян (3:42,75).
Отметим, что второй этап ЛЧ пройдет 11-12 мая в Будапеште, третий в Индианаполисе (31 мая, 1 июня).
Напомним, украинский пловец установил рекорд на международном турнире.