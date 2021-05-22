Украинец стал чемпионом Европы по каратэ

Детали

На 56-м чемпионате Европы по каратэ завершился финальный поединок в мужском кумитэ до 75 кг, в котором львовянин Станислав Горуна победил своего давнего соперника из Азербайджана, легендарного Рафаэля Агаева - 5-кратного чемпиона мира, 11-кратного чемпиона Европы, победителя Всемирных и Европейских игр. Бой завершился со счетом - 3:1 в пользу украинца.

На чемпионате Европы-2021 Горуна и Агаев на пути к финалу выиграли по 4-ре поединка. Украинец с общим счетом - 17:0, азербайджанец - 13:3.

Примечательно, что в Порече повторился финал ІІ Европейских игр 2019 году в Минске (Беларусь), когда Горуна также победил Агаева. Тогда сильнейший украинских каратист выиграл со счетом - 4:0.

Дополнение

В карьере Горуна это первая золотая медаль чемпионатов Европы. Более того, Станислав стал первым в истории украинского мужского каратэ, кому удалось получить золотую медаль первенства континента.