Українець став чемпіоном Європи з карате

Деталі

На 56-му чемпіонаті Європи з карате завершився фінальний поєдинок у чоловічому куміте до 75 кг, у якому львів'янин Станіслав Горуна переміг свого давнього суперника з Азербайджану, легендарного Рафаеля Агаєва - 5-разового чемпіона світу, 11-разового чемпіона Європи, переможця Всесвітніх та Європейських ігор. Бій завершився з рахунком - 3:1 на користь українця.

На чемпіонаті Європи-2021 Горуна і Агаєв на шляху до фіналу виграли по 4-ри поєдинки. Українець із загальним рахунком - 17:0, азербайджанець - 13:3.

Примітно, що у Поречі повторився фінал ІІ Європейських ігор 2019 року в Мінську (Білорусь), коли Горуна також переміг Агаєва. Тоді найсильніший українських каратист виграв з рахунком - 4:0.

Доповнення

У кар'єрі Горуни це перша золота медаль чемпіонатів Європи. Більше того, Станіслав став першим в історії українського чоловічого карате, кому вдалося отримати золоту медаль першості континенту.