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15 марта, 19:03 • 110960 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154496 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130202 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123287 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108605 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103443 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100074 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец разработал промо-ролик для американской компании

Украинец разработал промо-ролик для американской компании

Киев • УНН

 • 8685 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Американский лейбл и компания по разработке виртуальных оркестровых инструментов Soundiron представила промо-ролик новой арфы The Elysium Harp. Его автором выступил украинский режиссер, саунд-дизайнер и автор электронного проекта Histibe Максим Алексеенко, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Примечательно, что съемки видео проходили в Украине, а именно - в Киеве, Виннице и Запорожье.

Так, виртуальные инструменты фирмы Soundiron широко используют композиторы по всему миру, в том числе для написания саундтреков к голливудским фильмам и трейлеров.

Также недавно М.Алексеенко создал ролик для известного американского производителя новаторских объективов Lensbaby. Для него он использовал кадры из Украины и Испании. Оптические модули Lesnbaby использовались для съемки сериалов "Доктор Хаус", Californication и CSI.

Режиссер утверждает, что на сегодня видео для компаний Lensbaby и Soundiron - это его самые большие работы международного уровня.

Сейчас дизайнер развивает собственное цифровое креативное агентство Mask Movement, которое уже реализовало более 30 проектов.

"Я хочу делать акцент на симбиозе музыки и визуального искусства, представляя достойный, качественный украинский продукт на международном рынке", - отметил он.

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