Украинец разработал промо-ролик для американской компании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Американский лейбл и компания по разработке виртуальных оркестровых инструментов Soundiron представила промо-ролик новой арфы The Elysium Harp. Его автором выступил украинский режиссер, саунд-дизайнер и автор электронного проекта Histibe Максим Алексеенко, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Примечательно, что съемки видео проходили в Украине, а именно - в Киеве, Виннице и Запорожье.
Так, виртуальные инструменты фирмы Soundiron широко используют композиторы по всему миру, в том числе для написания саундтреков к голливудским фильмам и трейлеров.
Также недавно М.Алексеенко создал ролик для известного американского производителя новаторских объективов Lensbaby. Для него он использовал кадры из Украины и Испании. Оптические модули Lesnbaby использовались для съемки сериалов "Доктор Хаус", Californication и CSI.
Режиссер утверждает, что на сегодня видео для компаний Lensbaby и Soundiron - это его самые большие работы международного уровня.
Сейчас дизайнер развивает собственное цифровое креативное агентство Mask Movement, которое уже реализовало более 30 проектов.
"Я хочу делать акцент на симбиозе музыки и визуального искусства, представляя достойный, качественный украинский продукт на международном рынке", - отметил он.