Українець розробив промо-ролик для американської компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Американський лейбл і компанія з розробки віртуальних оркестрових інструментів Soundiron презентувала промо-ролик нової арфи The Elysium Harp. Його автором виступив український режисер, саунд-дизайнер і автор електронного проекту Histibe Максим Алексєєнко, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Примітно, що зйомки відео проходили в Україні, а саме — в Києві, Вінниці та Запоріжжі.
Так, віртуальні інструменти фірми Soundiron широко використовують композитори по всьому світу, зокрема для написання саундтреків до голлівудських фільмів і трейлерів.
Також нещодавно М.Алексєєнко створив ролик для відомого американського виробника новаторських об’єктивів Lensbaby. Для нього він використав кадри з України та Іспанії. Оптичні модулі Lesnbaby використовувалися для зйомки серіалів “Доктор Хаус”, Californication та CSI.
Режисер стверджує, що на сьогодні відео для компаній Lensbaby і Soundiron — це його найбільші роботи міжнародного рівня.
Зараз дизайнер розвиває власне цифрове креативне агентство Mask Movement, яке вже реалізувало більше 30 проектів.
“Я хочу робити акцент на симбіозі музики й візуального мистецтва, представляючи гідний, якісний український продукт на міжнародному ринку,” — зазначив він.