Украинец продолжил результативные выступления в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Защитник сборной Украины и "Оклахома Сити-Тандер" - Святослав Михайлюк, продемонстрировал очередной результативный выступление в матче НБА, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Детали
Уроженец Черкасс получил 24 минуты в матче регулярного чемпионата НБА против “Сакраменто”. За время на площадке украинец набрал 14 очков (1/4 двухочковых, 4/11 трехочковых), 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата.
“Оклахома” пока 14-в турнирной таблице Западной конференции — 21 победа в 69-ти матчах.
Примечательно, что предыдущего матча, Михайлюк набрал 17 очков в матче против “Голден Стэйт”, и стал самым результативным игроком своего клуба.
Напомним
Результативный выступление Алексея Леня помог “Вашингтону” победить в игре с овертаймом.