Українець продовжив результативні виступи в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Захисник збірної України та "Оклахома Сіті-Тандер" – Святослав Михайлюк, продемонстрував черговий результативний виступ у матчі НБА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Деталі
Уродженець Черкас отримав 24 хвилини в матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Сакраменто”. За час на майданчику українець набрав 14 очок (1/4 двоочкових, 4/11 триочкових), 3 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення.
“Оклахома” наразі 14-та в турнірній таблиці Західної конференції — 21 перемога в 69-ти матчах.
Примітно, що попереднього матчу, Михайлюк набрав 17 очок в матчі проти “Голден Стейт”, і став найрезультативнішим гравцем свого клубу.
Нагадаємо
Результативний виступ Олексія Леня допоміг “Вашингтону” перемогти у грі з овертаймом.