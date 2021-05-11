Українець продовжив результативні виступи в НБА

Деталі

Уродженець Черкас отримав 24 хвилини в матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Сакраменто”. За час на майданчику українець набрав 14 очок (1/4 двоочкових, 4/11 триочкових), 3 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення.

“Оклахома” наразі 14-та в турнірній таблиці Західної конференції — 21 перемога в 69-ти матчах.

Примітно, що попереднього матчу, Михайлюк набрав 17 очок в матчі проти “Голден Стейт”, і став найрезультативнішим гравцем свого клубу.

Нагадаємо

Результативний виступ Олексія Леня допоміг “Вашингтону” перемогти у грі з овертаймом.