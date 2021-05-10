Баскетбол: результативний виступ українця допоміг "Вашингтону" перемогти у грі з овертаймом

Деталі

Наш співвітчизник вийшов у старті "Візардс" і став найкращим у матчі за кількістю блок-шотів – 3. Йому не вистачило двох набраних очок аби оформити дабл-дабл – 8 пунктів (3/7 з гри, 2/2 штрафні) при 10 підбираннях і передачі.

Доля поєдинку вирішилася в овертаймі. Зірковий захисник "Вашингтона" Вестбрук поставив блок-шот супернику із сиреною. – 133:132 на користь "Візардс".

Доповнення

"Вашингтон" віднявся на 9-те місце Східної конференції, обігнавши саме "Індіану".