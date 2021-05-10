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Баскетбол: результативное выступление украинца помогло "Вашингтону" победить в игре с овертаймом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень провел результативный выступление в игре с "Индианой", передает корреспондент УНН.

Детали

Наш соотечественник вышел в старте “Уизардс” и стал лучшим в матче по количеству блок-шотов — 3. Ему не хватило двух набранных очков чтобы оформить дабл-дабл — 8 пунктов (3/7 с игры, 2/2 штрафные) при 10 подборах и передачи.

Судьба поединка решилась в овертайме. Звездный защитник “Вашингтона” Уэстбрук поставил блок-шот сопернику с сиреной. — 133:132 в пользу “Уизардс”.

Дополнение

“Вашингтон” виднявся на 9-е место Восточной конференции, обогнав именно “Индиану”.

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