Баскетбол: результативное выступление украинца помогло "Вашингтону" победить в игре с овертаймом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень провел результативный выступление в игре с "Индианой", передает корреспондент УНН.
Детали
Наш соотечественник вышел в старте “Уизардс” и стал лучшим в матче по количеству блок-шотов — 3. Ему не хватило двух набранных очков чтобы оформить дабл-дабл — 8 пунктов (3/7 с игры, 2/2 штрафные) при 10 подборах и передачи.
Судьба поединка решилась в овертайме. Звездный защитник “Вашингтона” Уэстбрук поставил блок-шот сопернику с сиреной. — 133:132 в пользу “Уизардс”.
Дополнение
“Вашингтон” виднявся на 9-е место Восточной конференции, обогнав именно “Индиану”.