Украинец, возвращаясь домой, прихватил с собой пистолет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Киевлянин на автомобиле возвращался из Польши домой через пункт пропуска "Краковец". При осмотре автомобиля польской регистрации пограничники совместно с сотрудниками таможни в салоне, под сиденьем водителя, обнаружили револьвер. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Мужчина для пересечения границы избрал полосу движения "Зеленый коридор". Во время осмотра автомобиля польской регистрации пограничники совместно с сотрудниками таможни в салоне, под сиденьем водителя, обнаружили револьвер под патрон Флобера и пять патронов к нему", - сообщили в ГПСУ.
Запрещенные для перемещения через границу предметы правоохранители изъяли установленным порядком.
Как сообщал УНН, в ОРДЛО пытались вывезти стоматологическое оборудование.