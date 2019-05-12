Українець, повертаючись додому, прихопив з собою пістолет

"Чоловік для перетину кордону обрав смугу руху "Зелений коридор". Під час огляду автомобіля польської реєстрації прикордонники спільно з працівниками митниці в салоні, під сидінням водія, виявили револьвер під патрон Флобера та п’ять набоїв до нього", - повідомили у ДПСУ.



Заборонені для переміщення через кордон предмети правоохоронці вилучили встановленим порядком.



Як повідомляв УНН, в ОРДЛО намагалися вивезти стоматологічне обладнання.