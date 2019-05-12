Українець, повертаючись додому, прихопив з собою пістолет
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Киянин на автомобілі повертався з Польщі додому через пункт пропуску "Краківець". Під час огляду автомобіля польської реєстрації прикордонники спільно з працівниками митниці в салоні, під сидінням водія, виявили револьвер. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Чоловік для перетину кордону обрав смугу руху "Зелений коридор". Під час огляду автомобіля польської реєстрації прикордонники спільно з працівниками митниці в салоні, під сидінням водія, виявили револьвер під патрон Флобера та п’ять набоїв до нього", - повідомили у ДПСУ.
Заборонені для переміщення через кордон предмети правоохоронці вилучили встановленим порядком.
Як повідомляв УНН, в ОРДЛО намагалися вивезти стоматологічне обладнання.