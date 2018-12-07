Украинец попал в топ-15 спринтерской гонки Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В словенской Поклюке прошла спринтерская гонка среди мужчин в рамках стартового этапа Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.
Первым среди украинцев (под 10 номером) стартовал Сергей Семенов. Наш представитель удачно прошел оба огневых рубежа, но скорость преодоления дистанции была не самой высокой. В результате только 37 место с 1:36,1 мин. отставания от победителя норвежца Йоханнеса Бё. Однако все равно наш спортсмен заработал зачетные баллы.
Самым быстрым среди украинцев стал Артем Прима (0) +51,1 с - 13 ступень. Дмитрий Подручный тоже с "нулем" стал только 58-м, а Виталий Кильчицкий дважды ошибся и финишировал 83-м.
Добавим, завтра в Поклюке состоится женская спринтерская гонка.
Напомним, украинка Джима выиграла гонку на этапе Кубка мира по биатлону.