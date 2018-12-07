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Украинец попал в топ-15 спринтерской гонки Кубка мира по биатлону

Киев • УНН

 • 7231 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В словенской Поклюке прошла спринтерская гонка среди мужчин в рамках стартового этапа Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.

Украинец попал в топ-15 спринтерской гонки Кубка мира по биатлону

Первым среди украинцев (под 10 номером) стартовал Сергей Семенов. Наш представитель удачно прошел оба огневых рубежа, но скорость преодоления дистанции была не самой высокой. В результате только 37 место с 1:36,1 мин. отставания от победителя норвежца Йоханнеса Бё. Однако все равно наш спортсмен заработал зачетные баллы.

Самым быстрым среди украинцев стал Артем Прима (0) +51,1 с - 13 ступень. Дмитрий Подручный тоже с "нулем" стал только 58-м, а Виталий Кильчицкий дважды ошибся и финишировал 83-м.

Добавим, завтра в Поклюке состоится женская спринтерская гонка.

Напомним, украинка Джима выиграла гонку на этапе Кубка мира по биатлону.

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