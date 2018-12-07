Українець потрапив до топ-15 спринтерської гонки Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У словенській Поклюці пройшла спринтерські перегони серед чоловіків в рамках стартового етапу Кубку світу з біатлону, передає кореспондент УНН.
Першим серед українців (під 10 номером) стартував Сергій Семенов. Наш представник вдало пройшов обидва вогневих рубежі, але швидкість подолання дистанції була не найвищою. Як наслідок тільки 37 місце із 1:36,1 хв відставання від переможця норвежця Йоханнеса Бьо. Однак все одно наш спортсмен заробив залікові бали.
"Найвищим" з українців став Артем Прима (0) +51,1 с – 13 сходинка. Дмитро Підручний теж з "нулем" став тільки 58-м, а Віталій Кільчицький двічі схибив і фінішував 83-м.
Додамо, завтра у Поклюці відбудеться жіноча спринтерська гонка.
Нагадаємо, українка Джима виграла гонку на етапі Кубка світу з біатлону.