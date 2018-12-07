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Українець потрапив до топ-15 спринтерської гонки Кубку світу з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У словенській Поклюці пройшла спринтерські перегони серед чоловіків в рамках стартового етапу Кубку світу з біатлону, передає кореспондент УНН.

Українець потрапив до топ-15 спринтерської гонки Кубку світу з біатлону

Першим серед українців (під 10 номером) стартував Сергій Семенов. Наш представник вдало пройшов обидва вогневих рубежі, але швидкість подолання дистанції була не найвищою. Як наслідок тільки 37 місце із 1:36,1 хв відставання від переможця норвежця Йоханнеса Бьо. Однак все одно наш спортсмен заробив залікові бали.

"Найвищим" з українців став Артем Прима (0) +51,1 с – 13 сходинка. Дмитро Підручний теж з "нулем" став тільки 58-м, а Віталій Кільчицький двічі схибив і фінішував 83-м.

Додамо, завтра у Поклюці відбудеться жіноча спринтерська гонка.

Нагадаємо, українка Джима виграла гонку на етапі Кубка світу з біатлону.

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