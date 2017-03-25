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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец П.Тимощенко победил на этапе Кубка мира по современному пятиборью

Украинец П.Тимощенко победил на этапе Кубка мира по современному пятиборью

Киев • УНН

 • 10671 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Павел Тимощенко одержал уверенную победу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в столице Египта - городе Каир, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

В течение всех этапов соревнований украинец уверенно лидировал и завершил финал с убедительным перевесом.

Второе место в итоге занял француз Валентин Прадес, третье - немец Фабиан Либиг.

Как сообщал УНН, на первом в сезоне этапе Кубка мира в США П.Тимощенко стал серебряным призером.

Украинские Национальные Новости

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