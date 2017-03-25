Украинец П.Тимощенко победил на этапе Кубка мира по современному пятиборью
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Павел Тимощенко одержал уверенную победу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в столице Египта - городе Каир, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В течение всех этапов соревнований украинец уверенно лидировал и завершил финал с убедительным перевесом.
Второе место в итоге занял француз Валентин Прадес, третье - немец Фабиан Либиг.
Как сообщал УНН, на первом в сезоне этапе Кубка мира в США П.Тимощенко стал серебряным призером.