Українець П.Тимощенко тріумфував на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Павло Тимощенко здобув впевнену перемогу на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства в столиці Єгипту - місті Каїр, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Протягом всіх етапів змагань українець впевнено лідирував і завершив фінал із переконливою перевагою.
Друге місце у підсумку посів француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.
Як повідомляв УНН, на першому в сезоні етапі Кубку світу у США П.Тимощенко став срібним призером.