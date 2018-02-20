Украинец оформил лучшее выступление в карьере на Олимпиадах в лыжном двоеборье
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Представитель Украины Виктор Пасечник принял участие в лыжном двоеборье на большом трамплине в Олимпийских зимних играх в Южной Корее, передает корреспондент УНН.
Уроженец города Кременец прыгнул на 126 метров и получил оценку 108,2 в первой части программы - 21-е место из 48 участников.
Очки, которые заработали двоеборцы во время прыжков на лыжах, трансформировались уже в секунды во время гонки преследования. Поэтому 25-летний украинец отставал на старте гонки на 2,03 с. Однако сумел побороться и финишировал 23-м с 2 минутами и 47,1 секунды отставания.
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Примечательно, что ранее Пасечник демонстрировал лучшее 30-е место на высоком трамплине в Сочи и на нормальном трамплине в Пхенчхане.
Отметим, что все медали в дисциплине достались немцам: Йоханнес Ридзек автор "золота", Фабиан Риссле завоевал "серебро", а Эрик Френцель получил "бронзу".
Напомним, что это уже второе выступление Пасечника на Играх в Пхенчхане. Ранее он вошел в топ-30 на нормальном трамплине.