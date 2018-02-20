Українець оформив найкращий виступ у кар'єрі на Олімпіадах в лижному двоєборстві

Уродженець міста Кременець стрибнув на 126 метрів і отримав оцінку 108,2 у першій частині програми – 21 місце із 48 учасників.

Очки, які заробляють двоєборці під час стрибків на лижах, трансформувалися вже у секунди під час гонки переслідування. Тому 25-річний українець відставав на старті гонки на 2,03 с. Однак зумів поборотися і фінішував 23-м з 2 хвилинами і 47,1 секундами відставання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: українець з 21-го місця розпочав виступ у лижному двоєборстві

Примітно, що раніше Пасічник демонстрував найкраще 30-те місце на високому трампліні у Сочі та на нормальному трампліні у Пхьончхані.

Зазначимо, що усі медалі в дисципліні дісталися німцям: Йоханнес Рідзек автор "золота", Фабіан Ріссле виборов "срібло", а Ерік Френцель здобув "бронзу".

Нагадаємо, що це вже другий виступ Пасічника на Іграх у Пхьончхані. Раніше він увійшов до топ-30 на нормальному трампліні.