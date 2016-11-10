Украинец А.Арещенко праздновал победу на шахматном турнире в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Бад-Висзе (Германия) завершился 20-й шахматный турнир, в котором участвовали трое украинских шахматистов, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
По итогам девяти туров победу с 7,5 очками из 9 получил международный гроссмейстер из Украины Александр Арещенко.
Столько же очков набрали Л.-Д.Нисипяну (Германия), Г.Гопал (Индия) С.Жигалко (Беларусь), Б.Лалит, А.Гупта (оба - Индия) и К.Ланда (Россия), и по дополнительным показателям они, соответственно, заняли места со второго по седьмое.
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Сообщается, что в данных соревнованиях приняло участие 475 шахматистов.
Напомним, что в этом году А.Арещенко второй раз подряд выиграл шахматный турнир "Портиччо опен" .